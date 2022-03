Teverola. PNRR, presentato progetto per realizzazione isola ecologica 

Nei giorni scorsi la Giunta Municipale ha approvato un progetto, in vista dei fondi del PNRR, per la realizzazione di un centro di raccolta (isola ecologica).



“Ho seguito questo progetto e, benché il luogo scelto sia distante dal centro abitato (per ovvie ragioni), credo che la sua realizzazione apporterebbe non pochi vantaggi per i cittadini del nostro paese – così il già assessore alle politiche ambientali Alfonso Fattore -. Spero, dunque, che alla valutazione della progettazione il Comune di Teverola risulterà idoneo, in modo da garantire, insieme alle attività ambientali già intraprese, maggiori servizi al cittadino (che è e resta – è sempre bene ricordarlo – il motivo per cui siamo stati eletti). Intanto, solleciterò – nei prossimi giorni – gli uffici competenti sia per il prosieguo delle attività di censimento della Zona PIP (già avviate) sia per la posa in opera e annessa pubblicazione dell’avviso concernente il servizio di conferimento di pannolini e pannoloni (misura che ho richiesto illo tempore anche a seguito delle numerose segnalazioni che mi sono pervenute durante il mio mandato da assessore). Grazie all’UTC, nella persona dell’Ing. Di Luise, e a quanti hanno lavorato affinché riuscissimo a rispettare i tempi per l’inoltro della domanda. Fare è un concetto semplice da capire, difficile da mettere in pratica ma di certo non impossibile se accompagnato da capacità e determinazione”.