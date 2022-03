Teverola. Guerra in Ucraina, Marino Parrucchieri va incontro al popolo ucraino

Dopo ben due anni di pandemia mondiale, dove tutti noi abbiamo subito danni economici e morali, avevamo sperato di metterci tutto alle spalle e invece… no.

Il tema di oggi è l’Ucraina, una nazione con molti valori, attualmente aggredita ed invasa militarmente dalla Russia.

“Sono molto dispiaciuto per la guerra in Ucraina. Sono col cuore lì vicino al popolo ucraino – così Paolo Marino, titolare del salone Marino Parucchieri -. In questo tempo non ci resta solo che fare del bene: niente più guerra, niente odi, solo pace. Nel nostro piccolo siamo a disposizione del popolo ucraino ma non con armi, bombe ecc. ma con le nostre armi che sono il (pettine) e le (forbici). Il giorno 16 marzo doneremo un look in beneficenza a tutti gli ucraini sia provenienti da quella nazione che attualmente scappa dalla guerra e sia i residenti che sono già in Italia. Aiutare il prossimo è quello che ci resta fare. La barbieria si trova a Teverola, in via Chianca n.14″.