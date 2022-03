Tenta di rubare autoradio e aggredisce i poliziotti

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il sevizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria all’incrocio con via Tenore hanno notato un uomo che, dopo aver armeggiato accanto alla portiera di un’auto parcheggiata, si era introdotto al suo interno.

I poliziotti lo hanno raggiunto e sorpreso mentre stava asportando l’autoradio dalla vettura e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un cacciavite; inoltre, poco distante, gli operatori hanno rinvenuto lo scooter utilizzato dall’uomo accertando che era sprovvisto di targa e già sottoposto a sequestro amministrativo.

G.S., 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancanza di copertura assicurativa, per guida di veicolo già sottoposto a sequestro e per circolazione con un ciclomotore sprovvisto di targa.