Talento innato e vision innovativa: il segreto del successo di Marianna Verolla

Un diploma di maturità classica e una laurea in scienze giuridiche conseguita in una delle più prestigiose università europee: la Bocconi di Milano. L’iniziale impegno nella accorsata azienda familiare, ma presto anche il richiamo fortissimo della sua passione di sempre: quella per l’arte, la decorazione e l’arredamento. Quindi i primi passi da intrepida autodidatta, in un settore da sempre tanto ostico, quanto avvincente e sfidante.

È così che Marianna Verolla, casertana doc, comincia a scrivere il romanzo della sua carriera di interior decorator. Oggi Marianna ha gli onori della ribalta, con un portfolio di gran pregio, ad ammirare il quale, si comprende presto e bene quanto il suo motto di vita sia coincidente con la mission profonda della sua attività: trasformare il sogno in realtà. Amante della natura, declinata quale infallibile Musa ispiratrice, Anna ha saputo coniugare il suo adamantino talento con le competenze derivate dalla frequentazione di corsi perfezionanti altamente qualificanti. Sicché oggi i suoi lavori fanno di lei una delle più gettonate esponenti della sua categoria.

Tanti i tratti autenticamente innovativi della sua opera. Che risente di un estro inconfutabile,espressione plastica di una genialità innata,ma anche dell’utilizzo di tecniche e materie prime naturali. È il caso, tanto per fare qualche esempio, dei mobili in patine a cui viene conferita, a seconda dei casi, tonalità, sfumatura e trama invecchiante,mediante l’applicazione di caseina, albumina, colle di origine animali e gessi. Un risultato, impossibile da raggiungere con l’uso di prodotti di matrice chimica, che assicura anche il vantaggio non trascurabile della biodegradabilità.

Aspetto, quest’ultimo, che fregia tutto il lavoro di Marianna Verolla di un referenziante profilo green, il quale si staglia superbo nella direzione del sempre auspicabile rispetto per l’ambiente.

Vasto il repertorio che spazia dai pannelli ai mobili, passando per mattonelle, pareti decorazioni di soffitti e tanto altro (www.instagram.com/mariannaverollainterior). Campi d’intervento in cui la mano e la vision di Marianna facilitano al meglio, come in un gioco maieutico, l’espressione dell’anima con un fermo ancoraggio verso uno sbocco ultimo che tenga sempre conto del senso della vivacità e dell’eleganza.

Insomma, una eccellenza vera,pregna di un fascino singolare, che brilla di luce propria e che può ambire senza veilletarismi agli allori più luminosi.

Senza mai lasciarsi risucchiare dalla tentazione del comodo allineamento alla “vulgata” dominante. Perché, come Marianna ama ripetere:sono sempre i dettagli a fare la differenza.

Chapeau, aggiungiamo noi.

M.D.L