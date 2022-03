Svolta Tav, treni in partenza anche da Aversa

“Dal prossimo 13 giugno partirà finalmente anche dalla stazione di Aversa il primo treno ad Alta Velocità del gruppo Italo. Un risultato straordinario, a epilogo di un lavoro a testa bassa che ho portato avanti personalmente fin dall’inizio di questa consiliatura. Un’opera di cui vado enormemente fiero, che mi ha visto impegnato in prima linea dentro e fuori il Palazzo del Consiglio regionale, passata anche per l’approvazione all’unanimità di una mozione a mia firma, con la quale chiedevamo l’estensione del servizio dei treni ad Alta Velocità alla stazione di Aversa. Di quel lavoro oggi ne raccogliamo i frutti. A partire dalla prossima estate, circa 300mila cittadini di ben 20 comuni dell’agro aversano, tra lavoratori e studenti, potranno raggiungere la capitale e le principali stazioni del Centro-Nord, senza essere più costretti a doversi spostare ai terminal di Napoli e Afragola”. Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Aversano.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Aversa Alfonso Golia, che si è subito messo in contatto con il consigliere regionale per esprimergli la sua gratitudine per il risultato ottenuto. “La scelta di Italo – dichiara Alfonso Golia – attesta l’assoluta centralità della nostra città, sempre più epicentro di interesse socio-culturale ed economico. Un territorio, già sede del Tribunale di Napoli Nord e di prestigiose facoltà universitarie, oltre che di straordinario interesse culturale e architettonico per i suoi siti e i suoi splendidi edifici storici, che ambisce oggi a divenire una metropoli di modello europeo. La previsione di fermate Tav rappresenta una opportunità di crescita straordinaria in ogni comparto. Un’occasione che dobbiamo cogliere a partire dalle celebrazioni del “Millennio della città di Aversa”. Dal mese di giugno – conclude il primo cittadino – oltre ad andare incontro alle esigenze di migliaia di pendolari, potremo aprire le porte della città a tantissimi visitatori, con un’inevitabile ricaduta economica e occupazionale”.

“Quello che per molti sembrava un obiettivo impossibile da raggiungere – conclude il consigliere regionale Aversano, che ha già acquistato il primo biglietto sulla tratta Aversa-Roma – è oggi un risultato concreto per il quale mi sono battuto senza sosta e di cui mi sento fortemente orgoglioso. La dimostrazione che quando si mette al centro l’interesse comune, non esiste ostacolo che possa frenare in alcun modo il raggiungimento di un obiettivo”.