Stadio Pinto, Del Rosso: “L’Amministrazione prima di fare lo stadio, cambia i sediolini”

“Apprendiamo dai giornali che è prevista per la prossima settimana la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del nuovo stadio. Tuttavia, l’Amministrazione omette di informare la città di aver affidato, in data 01.02.2022, la fornitura in opera di sediolini tribuna centrale e distinti, nonostante avesse già deliberato in data 23.09.2021 la Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello Stadio di Caserta ‘Alberto Pinto'”. A dirlo il consigliere comunale Maurizio Del Rosso.

“Abbiamo pertanto depositato un’interrogazione con la quale chiediamo al Sindaco – prosegue Del Rosso – le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione all’affidamento, in data 01.02.2022, per la fornitura in opera di sediolini della tribuna centrale e distinti nonostante avesse già deliberato il 23.09.2021 la Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello Stadio di Caserta “Alberto Pinto”; per quale motivo, in vista della “Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dello Stadio di Caserta “Alberto Pinto”, l’Amministrazione non ha cercato di utilizzare i fondi stanziati per la sostituzione dei sediolini con altri e più urgenti interventi sull’impiantistica sportiva comunale, previa autorizzazione degli organi competenti, considerato anche l’evidente spreco di denaro pubblico; quali sono i tempi per l’inizio dei lavori e quale la data di ultimazione degli stessi.