Sportello ascolto a San Marcellino: una realtà per contrastare la violenza sulle donne 

“L’impegno a testa bassa di chi, da sempre, si adopera per fornire un aiuto tangibile e non solo a parole contro ogni forma sopruso, ha portato oggi alla realizzazione di progetto che sarà un riferimento fondamentale per contrastare ogni tipo di violenza contro le donne. A San Marcellino è stato inaugurato lo sportello del Centro Antiviolenza “Donne in Ascolto”, su iniziativa dell’associazione Kalinda onlus. Una realtà che nasce allo scopo di offrire alle donne vittime di violenza, un luogo nel quale trovare consulenza legale, psicologica, oltre a formazione e orientamento lavorativo. Uno spazio protetto che supporti e sostenga chiunque abbia bisogno di uscire da una spirale di soprusi e vessazioni, fino al reinserimento in società e alla conquista dell’indipendenza attraverso un percorso occupazionale. Un momento a cui ho voluto essere presente, per dare un senso a una giornata come l’8 marzo, trascorrendola accanto a chi, ogni giorno, si adopera per aiutare le donne in difficoltà”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Aversano.

“Ringrazio di cuore per il loro impegno la dottoressa Raffaella Verdino, Psicologa e presidente di Kalinda Onlus, la sociologa Luigia Sarnelli e l’assessore alle Attività Produttive Angela Tonziello. Da rappresentante delle istituzioni – ha concluso Aversano – continuerò a impegnarmi senza sosta nel contrasto ad ogni forma di violenza, perché questa è una battaglia che vinceremo soltanto insieme, facendo ciascuno la propria parte”.