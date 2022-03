Segnalazione cittadino. Strisce blu ad Aversa: ancora problemi in via Caravaggio

Tramite lo sportello “La tua segnalazione” i residenti di via Caravaggio ci hanno inviato nuovamente un messaggio riguardante le strisce blu:

“So che questo argomento è stato già trattato diverse volte, ma noi residenti di Via Caravaggio stiamo vivendo un disagio non indifferente. Questa strada è problematica: patronati, bar, negozio…. insomma, un via vai continuo di macchine parcheggiate ovunque, anche in doppia fila. La maggior parte di noi non ha un garage, siamo costretti a parcheggiare in strada, ma soltanto in questa via, perché nella stradina vicino, piena di strisce blu, siamo costretti poi a pagare le multe. Abbiamo sentito parlare di un abbonamento che a quanto pare non è ancora disponibile perché dicono che non riescono a mettersi d’accordo. Intanto però che loro risolvono questo problemuccio, noi paghiamo multe giornaliere che sinceramente non possiamo permetterci, e siamo costretti a rimanere in macchina per tutto il pomeriggio, solo per tornare a casa, o aspettare ore e ore dal balcone che qualcuno liberi il posto per spostare la macchina, perché c’è sempre confusione. In questa strada è anarchia, siamo stanchi e vorremmo denunciare ulteriormente questa cosa anche con un altro articolo. Volevo scrivere sul gruppo, ma temevo di creare un post troppo lungo. Grazie per l’attenzione, spero che questo disagio venga ascoltato e vengano presi provvedimenti”.