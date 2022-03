Sbircia la Notizia Magazine rivoluziona le press release aziendali: intervista a Junior Cristarella

Massimiliano Orestano Junior Cristarella è un giovane web journalist, si sta facendo le ossa come editore e direttore responsabile del quotidiano online Sbircia la Notizia Magazine, con il suo modo rivoluzionario di vivere l’informazione sta contagiando il web, portando una nuova visione di come il giornalismo online possa esprimere autorevolezza e professionalità e mettersi al servizio della “fame di approfondimento” degli utenti.

Abbiamo avuto l’occasione di conoscerlo e scambiare qualche idea sul suo modello di informazione. Ci ha immediatamente colpito una sua frase “non mettiamoci nella posizione di essere costretti a svendere l’informazione per sostenere i nostri quotidiani online”. E’ noto che le testate giornalistiche hanno la necessità di incassare introiti pubblicitari per sopravvivere e avere molta utenza è indispensabile per convertire la visibilità in moneta sonante.

La personalità granitica di Massimiliano ha guidato la nostra chiacchierata, seppure non sia un giornalista navigato ha dimostrato di avere esperienza in questo settore e avere maturato ottime capacità imprenditoriali. Di seguito le sue idee.

Non svendere l’informazione

Questo è il primo fatto da snocciolare: seppure una testata giornalistica online vive di pubblicità, al centro della sua attività deve rimanere salda l’idea del suo obiettivo primario: divulgare una informazione puntuale e attendibile, come del resto dimostra Sbircia la Notizia Magazine, che con la massima professionalità ogni giorno fornisce agli utenti il migliore servizio di informazione.

Detto questo, il magazine vive e sopravvive grazie alla pubblicità, pertanto è innegabile che debbano esserci spazi dedicati alla comunicazione aziendale. Ciò non toglie che anche questo tipo di contenuti possa essere scritto senza inficiare la qualità dei contenuti pubblicati.

Massimiliano ha rilanciato “ci dobbiamo occupare di fare informazione, evitiamo di pubblicare contenuti markettari finalizzati solo alla promozione”. Sbircia la Notizia Magazine sta testando un modo diverso per promuovere l’azienda commutando le vecchie press release pubblicitarie in contenuti di informazione finalizzati a informare l’utente, portare un valore aggiunto, creare approfondimenti che valorizzano il marchio dell’azienda.

Questa innovativa logica promozionale centrata sull’informazione annienta il vecchio impianto pubblicitario fondato su messaggi ripetitivi e invadenti, inoltre porta ulteriori vantaggi all’azienda, che educando e informando gli utenti su questioni pertinenti la propria attività genera coinvolgimento e condivisione.

“Noi non facciamo pubblicità, Noi raccontiamo la storia di una azienda” ha tenuto a precisare Massimiliano facendo appello al native advertising, in cui una news può essere finalizzata a introdurre un brand e la sua esperienza nel percorso di realizzazione di un servizio o prodotto. Questo favorisce l’interazione degli utenti e li avvicina all’azienda, che invece di distribuire noiose schede tecniche ha la possibilità di raccontarsi.

Quali sono le caratteristiche che rendono una informazione pubblicitaria gradevole per l’utente?

Partiamo dal sito che pubblica la press release: la testata giornalistica deve necessariamente essere una fonte autorevole sia agli occhi degli utenti che per i motori di ricerca: se i contenuti non emergono nelle serp di Google l’imprenditore difficilmente sarà disposto a investire. Per quanto riguarda il contenuto di approfondimento in Striscia la Notizia Magazine ci focalizziamo su queste 3 caratteristiche: attrazione, persuasione, emozione. Se il contenuto soddisfa queste peculiarità avrà centrato il suo obiettivo, otterrà condivisioni e passa parola.

A livello di struttura invece percorriamo queste linee guida:

Apriamo con le informazioni importanti , qualcuno le definisce “decisive”: lo scopo è far capire agli utenti per quali motivi l’articolo vale la pena di essere letto, quindi è necessario comunicare quelli che sono i punti di forza della news.

, qualcuno le definisce “decisive”: lo scopo è far capire agli utenti per quali motivi l’articolo vale la pena di essere letto, quindi è necessario comunicare quelli che sono i punti di forza della news. Poi sviluppiamo il contenuto , argomentiamo comunicando quanto sappiamo e tutte le informazioni a supporto della tematica che stiamo approfondendo indispensabili per soddisfare l’utente.

, argomentiamo comunicando quanto sappiamo e tutte le informazioni a supporto della tematica che stiamo approfondendo indispensabili per soddisfare l’utente. Includiamo un paragrafo per il cliente: diamo voce al brand nel contesto del contenuto.

diamo voce al brand nel contesto del contenuto. Chiudiamo con le informazioni aggiuntive, ad esempio dettagli o link utili.

Scopriamo qualcosa in più su Massimiliano Orestano Junior Cristarella