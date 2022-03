Sardegna, meta perfetta per le vacanze 2022

I fatti di cronaca rendono le nostre giornate cupe ma è arrivato il momento di iniziare a concretizzare i sogni: le vacanze 2022 sono sempre più vicine. In molti hanno già prenotato per le ferie di Pasqua in tanti devono organizzare l’estate. Certamente le vacanze in Sardegna sono la scelta migliore e più gettonata, l’isola è la meta perfetta per chi cerca sole, mare, relax, servizi eccellenti e bellezza. Sicuramente in Sardegna si possono trascorrere periodi di ferie eccezionali, tenendo conto del dolce e mite clima mediterraneo possiamo ben dire che da aprile sino ad ottobre le occasioni di prenotare uno stop non mancheranno. Noi di La Rampa siamo affezionati all’isola e per voi cari lettori abbiamo scelto alcune mete da non perdere.

10 tappe da fare in vacanza in Sardegna

Alghero: meta ambita ed amata da tutti è la città turistica per eccellenza. Mare d’incanto, specie se si sceglie la spiaggia delle Bombarde o Porto Conte, serate passate tra vicoli e bastioni assaggiando una cucina tra le migliori d’Europa. Bosa: conosciuto dai più come il borgo dei colori è un piccolo borgo medievale a due passi dal mare sulla costa Ovest. Non mancano le spiagge incantevoli e incontaminate non sempre facili da raggiungere ma emozionati e mozzafiato. Golfo di Orosei: alla scoperta delle cale più belle l’Europa: Cala Luna, Cala Mariolu, Sisine.Tuffi in un mare trasparente, sole preso in spiagge bianche candide, panorami dove il blu ed il celeste si sposano con il verde delle montagne. Piscinas: 40 chilometri di sabbia. L’unico deserto naturale in Europa. Così unico da essere stato scelto da Mahmood e Blanco per il video Brividi. Da queste parti è interessante anche scoprire i paesaggi interni con la storia delle miniere. Gavoi: borgo in provincia di Nuoro, nel cuore dell’Isola. Oltre ad essere bello da scoprire ha un incantevole lago con un bosco che fa quasi pensare di essere da un’altra parte. Arborea: un angolo di Veneto in Sardegna. L’effetto della Storia sull’Isola. Qui tutto ricorda gli anni 20 e 30. Tra liberty e razionalismo in un contesto produttivo tra i più floridi d’Italia. Sanluri: alla scoperta dell’epoca giudicale, tra castello e vicoli, nel cuore del Campidano. Sorgono: il centro geografico della Sardegna, luogo in cui una Stonehenge tutta mediterranea lo caratterizza, è il sito di Biru ‘e Concas uno dei più misteriosi d’Italia. Chia: con la sua spiaggia morbida e bianca, le sue dune ed il suo mare celeste da emozionare. Cagliari: metropoli mediterranea, racchiude in ogni angolo un’inclinazione differente, le dominazioni dell’Isola si notano tutte. Da visitare con calma.

Sardegna: terra di ottimo vino e cibo delizioso

L’Isola è terra di ottimi vini e di buon cibo. Si deve pensare ad una tappa in agriturismo per assaggiare, ad esempio, il proceddu, ovvero il maialetto arrosto. Tutto è delizioso: come primo sicuramente si può scegliere tra i tanti primi di terra, tra cui spiccano i malloreddus alla campidanese, ovvero gnocchi di pasta secca conditi con un particolare sugo di carne, mentre se si punta ai piatti di mare è necessario assaggiare la pasta alla bottarga di cefalo. Come secondi ci si può davvero sbizzarrire. Dolci invece imperdibili le seadas, fritti ripieni di formaggio locale, da gustare insieme ad un bicchierino di mirto locale.

(ph. Eleonora Casula)