San Marcellino. Struttura di tre piani su fondo agricolo: sequestro Polizia Locale

Non si fermano i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che sta usando fermezza e pugno duro nella lotta al mattone selvaggio ed a reati specifi in materia edilizia.

Messe in campo una serie di attività finalizzate al controllo di tali reati, intensificati i controlli dei cantieri edili, dopo i numerosi sequestri eseguiti nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli hanno accertato che in una località destinata a zona agricola, è stata realizzata una struttura su tre livelli. Dagli accertamenti di rito e dalla documentazione è emerso che il cespite realizzato con permesso di costruire presentava una serie di difformità in relazione al titolo edilizio che inficiavano il permesso di costruire rilasciato per tale corpo di fabbrica.

Dagli approfondimenti della documentazione è stato accertato che la struttura di una grandezza di circa 300 mq non aveva i necessari requisiti previsti dal DPR 380/2001 ed essendo privo delle necessarie autorizzazioni la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria. Il titolare è stato denunciato all’autoirtà Giudiziaria.