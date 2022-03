San Marcellino. Polizia Locale chiude attività di vendita materiale edile

Non si fermano i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Messe in campo una serie di attività finalizzate a reprimere i reati in materia di “Terra dei Fuochi”. L’ambiente e la salute dei cittadini restano una priorità.

Gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, impegnati nel reprimere ogni forma di abuso ai danni dell’ambiente, hanno posto in essere alcune attività di controllo in materia edilizia. Controllati alcuni cantieri, durante i controlli un’attività commerciale è risultata essere sprovvista dei necessari titoli autorizzativi in materia edilizia. Dagli approfondimenti è risultato che quanto posto in essere ha violato le norme in materia edilizia DPR 380/2001.

Alla luce degli esiti dopo gli accertamenti di rito la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di polizia giudiziaria dell’immobile ubicato in zona centrale. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Continuano le attività di controllo anche in altri settori.