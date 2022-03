Ruba bottiglie whiskey, fugge dal supermercato passando dalla porta d’emergenza

Lo hanno visto occultare ben 12 bottiglie di whiskey all’interno dello zaino che aveva con sé, dopo averle tolte dalle rispettive confezioni, che si è subito premurato di rimettere sullo scaffale, al loro posto, ma vuote. Gli addetti alla sicurezza del supermercato di via Livorno non hanno perso di vista un attimo il probabile ladro, decidendo di posizionarsi subito dopo le casse nel caso che lo stesso fosse passato senza pagare.

Il trentacinquenne, accortosi di essere stato scoperto, è allora fuggito per le corsie interne dell’esercizio commerciale, fino a raggiungere una porta d’emergenza che dà sull’esterno: l’inseguimento è continuato all’interno del Parco Dora per qualche decina di metri, fino a quando lo stesso non è stato raggiunto e definitivamente fermato.

Personale del Comm.to San Donato – Questura di Torino intervenuto sul posto ha identificato l’autore del fatto: si tratta di un cittadino italiano con precedenti specifici, nel recente passato, per fatti analoghi; il trentacinquenne, secondo la ricostruzione degli inquirenti, compirebbe furti mirati alla rivendita della merce per trarne profitto. E’ stato arrestato per furto aggravato.