Reti elettriche motorizzate: cosa sono e come funzionano

Fra i tanti fattori che incidono sulla qualità del nostro sonno, uno dei più importanti ha a che fare con la qualità delle reti a doghe che servono da sostegno e che sono decisive al pari del materasso o del cuscino. È importante, quindi, fare in modo che il materasso venga accoppiato con le reti, per garantire un risultato ottimale capace di assicurare un riposo perfetto. Ma che cosa sono le reti elettriche motorizzate? Esse meritano di essere considerate come una soluzione perfetta per tutti coloro che desiderano un sonno di alta qualità e sono alla ricerca di un comfort ottimale; grazie ad esse si ha la certezza di potersi alzare dal letto dopo aver riposato in maniera perfetta. Lo stesso dicasi per coloro che hanno bisogno di strumenti sanitari appropriati a causa di problemi di salute.

Le caratteristiche di una rete motorizzata

Ad ogni modo le reti elettriche fanno della versatilità il proprio tratto distintivo, e vengono usate anche da chi vuol solo rilassarsi leggendo un libro, lavorando al pc o guardando la tv. La qualità del sonno è importante, ancora più della quantità: non serve passare tutte le notti otto ore a letto se poi il riposo è poco gradevole. Il funzionamento di una rete elettrica si basa sull’impiego di un telecomando o di una pulsantiera; dipende tutto dal marchio e dal modello. In questo modo l’inclinazione della schiena e delle gambe può essere manovrata come si vuole. Il tutto può avvenire in maniera personalizzata: è possibile manovrare solo l’inclinazione delle gambe, solo l’inclinazione della schiena o tutti e due gli aspetti insieme. In ogni caso si ha la certezza di poter trovare con facilità la posizione che si desidera.

Come sono fatte le reti elettriche

Nella maggior parte dei casi il collegamento del telecomando è garantito da un filo. Esso, poi, viene collocato dentro un apposito vano a cui si può accedere senza difficoltà, e che in genere è situato di fianco. Sul mercato, tuttavia, in modo particolare nel caso di modelli molto accessoriati o di ultima generazione è possibile trovare anche soluzioni associati alle app o senza fili.

PerDormire e le reti elettriche

Per essere certi di trovare reti motorizzate funzionali ed efficaci ci si può rivolgere a PerDormire, un marchio che mette a disposizione solo sistemi letto che vengono prodotti nel nostro Paese, in Toscana. Si tratta di una realtà leader nel settore del bedding, che opera in maniera innovativa e al tempo stesso originale, grazie a un mix perfetto di passione e inventiva, ma soprattutto con una tradizione che si basa sull’artigianalità.

Le reti a doghe in ferro e legno

Sono diversi i materiali con i quali possono essere realizzati i vari tipi di reti motorizzate elettriche, e a seconda della composizione derivano caratteristiche diverse. Ci sono, quindi, le reti a doghe in ferro e legno e quelle a sospensioni attive; una terza alternativa è rappresentata dalle reti a doghe in ferro e legno ammortizzate. Queste ultime garantiscono un livello di comfort ancora più elevato, in quanto sono dotate di ammortizzatori che aiutano ad assorbire tanto i movimenti del materasso quanto quelli del corpo, grazie alla mobilità delle estremità. Di conseguenza, si può trarre vantaggio dagli ammortizzatori e dalla curvatura della doga.

Le caratteristiche delle reti a doghe in ferro e legno

Le reti sono formate da doghe che quasi sempre sono realizzate in legno di faggio; un po’ più rare sono le soluzioni in legno di eucalipto o in legno di betulla. Nel novero di queste tre possibilità, in linea di massima sono le doghe in faggio che si lasciano preferire, se non altro per la loro capacità di assicurare un livello di robustezza più elevato. Di conseguenza, durano più a lungo nel tempo, anche perché si incurvano meno. Sul mercato sono disponibili tanto in multistrato quanto in legno massello. Non mancano, comunque, le reti in ferro, che tuttavia hanno il potenziale difetto di offrire una resa estetica inferiore; inoltre non sono in grado di scaricare i campi elettromagnetici. Per quel che riguarda le altre parti che formano il letto, in genere si tratta di supporti in plastica e del motore in metallo. I movimenti vengono assorbiti unicamente per mezzo della curvatura della doga.

Le reti motorizzate a sospensioni attive

Infine, i modelli di punta delle reti elettriche sono dotati di sospensioni attive, grazie a cui il sostegno può essere personalizzato così da adattarsi a qualunque posizione e alle necessità di tutti gli utilizzatori, compresi i più esigenti. Si tratta di prodotti molto costosi visto che sono dotati di caratteristiche ben precise, e possono ricordare un letto di ospedale. Gli utenti, quasi sempre, ottengono beneficio personalizzando la zona della schiena e quella delle spalle.