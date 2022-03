Polizia Locale di San Marcellino multa consigliere comunale

Continuano in maniera incessante i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli,che sta usando il pugno duro nella lotta al ‘mattone selvaggio’ ed ha messo in campo una serie di attività finalizzate a reprimere i reati in materia di Edilizia. Si intensificano i controlli dei cantieri edili, dopo il sequestro in pieno centro di un’attività commerciale risultata essere sprovvista dei necessari titoli autorizzativi in materia edilizia, gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli hanno accertato che in una località a poche centinaia di metri dal centro è stato realizzato un manufatto privo del permesso di costruire. La Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria del cespite.

Successivamente in una strada a confine con il comune di Trentola Ducenta la Polizia Locale ha accertato che in una proprietà è stato realizzato un volume tra un muro ed un altro previo copertura a mezzo di tettoia in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia. L’abuso è stato posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria. I proprietari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. I controlli sono proseguiti per il controllo delle occupazione del suolo pubblico per i ponteggi installati. Dagli accertamenti posti in essere dal Comandante Piricelli alcuni cittadini sono risultati aver installato i relativi ponteggi senza chiedere e ricevere la dovuta autorizzazione, pertanto a seguito degli accertamenti di rito sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada.

Il Comandante Piricelli ha contestato ed elevato multa ad un consigliere comunale per aver installato un ponteggio sul marciapiede risultato essere sprovvisto di autorizzazione in dispregio alle norme contemplate dal Codice della Strada. Continuano le attività di controllo anche in altri settori.