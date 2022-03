PD Campania, Annunziata si dimette da segretario regionale

Il segretario regionale del Pd Campania, Leo Annunziata, ha scritto al segretario del Pd Enrico Letta, al presidente del Pd Campania Nicola Landolfi e alla segreteria regionale del Pd Campania per comunicare le proprie “irrevocabili dimissioni da segretario del Partito democratico Campania per motivi strettamente personali”.

“Ho da sempre abbracciato l’idea della politica come servizio a favore della comunità e sostenuto la forza delle idee del nostro partito. Ancora tanto c’è da fare e da costruire. Gli scenari odierni – si legge nella missiva – ci pongono molti interrogativi ed incertezze. È nostro compito lottare per l’equità, il benessere comune e il futuro delle nuove generazioni. È fondamentale coinvolgere i giovani in questo processo di cambiamento per attingere nuova linfa ed entusiasmo. Sono certo che noi tutti, insieme, saremo capaci di farlo”.

“La politica – aggiunge ancora Annunziata – non è nient’altro che questo: impegnarsi per rendere il presente migliore e costruire un futuro all’altezza delle aspettative. Le mie dimissioni – precisa il segretario dimissionario – non rappresentano certo un addio alla politica, anzi. Il mio impegno sarà sempre massimo e la mia militanza assidua e assoluta”.

Anche i Giovani Democratici della Campania ringraziano il segretario dimissionario del Partito Democratico della Campania, Leo Annunziata, per il lavoro svolto fino ad oggi e per l’attenzione dimostrata, pur nella difficoltà di un tempo come quello che abbiamo vissuto, al mondo politico giovanile.

“Restiamo a disposizione, come sempre – si legge nella nota dei giovani dem – , del Partito Democratico della Campania, affinché quest’ultimo porti avanti in futuro le idee che Annunziata ha espresso nella sua lettera di dimissioni e in particolare quelle dedicate ai giovani: ‘E’ fondamentale coinvolgere i giovani in questo processo di cambiamento per attingere nuova linfa ed entusiasmo. Sono certo che noi tutti, insieme, saremo capaci di farlo. La politica non è nient’altro che questo: impegnarsi per rendere il presente migliore e costruire un futuro all’altezza delle aspettative’”.

(Com/Dire)