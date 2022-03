Patto per Napoli, Lega: “noi a garanzia impiego fondi”

“Occasione storica per la città di Napoli grazie al governo e al sostegno anche della Lega. Auspicando lo stesso interesse per altri comuni campani come per Caserta, restiamo vigili sulla spesa e il reale impiego dei fondi. Nonostante tutto, la quota parte del miliardo e circa trecento milioni di euro ricadrà sulle famiglie napoletane per le colpe della sinistra, che ha macchiato di rosso la storia e le casse della nostra città”. Così in una nota i deputati Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello, il coordinatore cittadino della Lega a Napoli, Severino Nappi e la consigliera comunale Rosaria Borrelli.