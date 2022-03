Partite le potature per le strade di Aversa

Sono partite le potature per le strade della città normanna.

“Un lavoro di cura delle nostre specie arboree portato avanti dall’instancabile assessore Elena Caterino, coadiuvata dalla professionalità dell’’agronomo della città di Aversa, dottor Palmisano”, dice il sindaco Golia.

Si parte con un piano di interventi, effettuati da una ditta specializzata, che copriranno gran parte del territorio.

“Sono molto orgoglioso di questo nuovo approccio alla cura del verde, ormai per noi prassi consolidata – sottolinea il sindaco -. Le piante, ed il verde hanno bisogno di cura e di rispetto”.

Inizio dei lavori questa mattina da via Magenta. Nei prossimi giorni e per tutto il mese di Marzo fino ai primi di Aprile gli interventi proseguiranno in queste strade/zone:

-Pzza fuori Sant’Anna

– via Di Giacomo

– via Verdi;

– via Cilea;

– via Ettore Corcioni;

– via Diaz;

– via Giolitti;

– Piazza Principe Amedeo (Villa Comunale);

– viale Europa;

– via Michelangelo;

– via Ligabue;

– Piazza Vittorio Emanuele;

– Piazza Marconi;

– via Modigliani;

– via Raffaello;

-via Costantinopoli;

-via Belvedere;

-via Ovidio;

– via Gramsci;

– Piazza Bernini;

– via De Chirico

– via Vito di Jasi

“La cura del verde e del nostro patrimonio arboreo, un impegno quotidiano che portiamo avanti anche grazie ai tanti cittadini, associazioni ed attività economiche che hanno adottato le aiuole della città – afferma Golia -. A voi tutti il mio grazie dal profondo del cuore. Dico sempre che per rendere ancora più bella la nostra amata Aversa c’è bisogno del contributo di tutti. Siamo sulla giusta strada perché siamo una grande comunità. Partecipiamo, rispettiamola e curiamola insieme, sempre insieme”.