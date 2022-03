Ospedale, elicottero, polizia: il triangolo per il soccorso di un neonato

Nel primo pomeriggio di sabato è giunta alla Sala operativa della Polizia di Stato la telefonata del soccorso sanitario con la quale è stata comunicata l’esigenza di far atterrare l’elicottero per i trasporti di emergenza nel campo sportivo nei pressi della Questura di Fermo.

Si è subito attivato il meccanismo ormai “rodato” in numerose occasioni analoghe, inviando la Volante nell’area verde a ridosso della Questura per verificare l’apertura dei cancelli del campo, far allontanare gli sportivi che vi si allenano e così garantire che le operazioni di trasbordo del paziente dall’ambulanza all’elicottero avvenissero in sicurezza.

Soprattutto in questi casi ogni istante è prezioso per la salute dei pazienti, ancor più, come nella situazione di sabato scorso, quando si tratta di prestare le cure sanitarie ad un neonato.

Atterraggio perfetto ed in sincronia con l’arrivo dell’ambulanza dall’ospedale ma i medici a bordo dell’aeromobile hanno rappresentato la necessità di avere la immediata disponibilità, durante il volo diretto ad Ancona, di alcuni medicinali da poter somministrare all’infante.

Sono bastate poche parole agli operatori della Volante i quali, a sirene spiegate, sono arrivati in pochi minuti al Murri dal quale, in perfetta sinergia con il personale sanitario dell’ospedale, hanno prelevato le medicine e nuovamente raggiunto l’elicottero che è ripartito immediatamente in direzione di Torrette.