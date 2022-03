Noi di Centro, nominati i coordinatori cittadini di Marcianise, S. Marco Evagelista e S. Felice a Cancello

Continuano le nomine dei Coordinatori Cittadini per ‘Noi di Centro’. Grazie all’incessante lavoro dell’Onorevole Maria Luigia Iodice, Consigliere regionale e Capogruppo, coadiuvata dal Segretario Regionale Luigi Bosco e dal Segretario Provinciale Orlando de Cristofaro ieri sono stati presentati i Segretari Cittadini Casimiro Golino (Marcianise) già Segretario Politico Cittadino della ‘Margherita’, il Dottore Commercialista Donato Zitiello (San Marco Evangelista) e il Consigliere Comunale Lello Melchiorre (San Felice a Cancello).

“Scendo nuovamente in campo -spiega Casimiro Golino- per la grande stima che nutro nei confronti dell’Onorevole Maria Luigia Iodice. Il mio obiettivo sarà quello di accorciare le distanze tra le Istituzioni ed i cittadini. I marcianisani vanno coinvolti di più dalla politica che, a sua volta, deve compiere un passo in avanti ulteriore per soddisfare i bisogni della comunità”.

“Sono onorato di questa nomina – a parlare è il Dottore Zitiello -. Ringrazio la Consigliera Regionale Iodice per la fiducia che ha riposto in me. Sono un Dottore Commercialista e un grande appassionato di politica. Sarò sempre a disposizione del partito e di tutti coloro che vorranno sposare la nostra idea. Credo molto nelle sinergie tra i singoli territori e lavorerò per costruire dei ponti che possano collegare San Marco Evangelista con i comuni limitrofi. Ciò per venire incontro maggiormente alle esigenze dei cittadini”.

“Sono molto contento di far parte di questa famiglia – spiega il Consigliere Melchiorre -. Con l’Onorevole Iodice ci conosciamo da un po’ di tempo e quando mi è stato proposto di diventare Coordinatore Cittadino non ho esitato. Stiamo già lavorando sul territorio allo scopo di far crescere questa ambiziosa formazione. Puntiamo non solo su San Felice a Cancello ma sull’intera Valle di Suessola”.

“Prosegue a gonfie vele -dice il Capogruppo di ‘Noi di Centro’ alla Regione Campania, On. Iodice- il nostro lavoro sul territorio. Casimiro, Donato e Lello sono persone eccellenti. A loro mi lega stima ed affetto. Il movimento sta crescendo ogni giorno di più e questo ci rende felici. Sono convinta che tutti i nostri Coordinatori Cittadini ci daranno un’addizione importantissima perchè capaci, autorevoli ed esperti della materia. Ringrazio, come sempre, per il grande impegno profuso il Segretario Regionale Bosco e il Segretario Provinciale de Cristofaro”.