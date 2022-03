Noi di Centro Giovani, Raffaele Oliva nominato presidente provinciale

Presso Palazzo Scognamiglio in Marcianise, l’Onorevole Maria Luigia Iodice, assieme al Cordinatore Provinciale di ‘Noi di Centro’, architetto Orlando de Cristofaro, di comune accordo con il Segretario Regionale Luigi Bosco, hanno nominato l’avvocato ed imprenditore aversano Raffaele Oliva Presidente dei Giovani di ‘Noi di Centro’ per la provincia di Caserta.

“Sono onorato di far parte della grande famiglia di Noi di Centro – spiega Oliva – e accolgo questo importante incarico con tanto entusiasmo. Lavorerò al massimo per aggregare numerosi ragazzi in questo splendido movimento. Lo faro’ naturalmente in sinergia con la Responsabile Provinciale dei Giovani Rosa Pascarella”.

“‘Noi di Centro’ continua a lavorare in maniera capillare sul territorio -a parlare e’ il Consigliere Regionale di ‘Noi di Centro’ Iodice- e oggi ho il piacere di annunciare l’ingresso di una persona onesta, capace e motivata. Sono certa che Raffaele sara’ un valore aggiunto per la nostra formazione. Congratulazioni e in bocca al lupo. Ringrazio il Segretario Regionale Luigi Bosco e il Coordinatore Provinciale de Cristofaro. Con loro c’e’ grande sintonia e voglia di raggiungere obiettivi prestigiosi”.

“’Noi di Centro’, progetto politico del nostro leader Clemente Mastella, -conclude il Coordinatore Provinciale de Cristofaro- sta diventando sempre piu’ attrattivo, anche per i giovani e questo non può che farci piacere. Auguro a Raffaele e a Rosa buon lavoro”.