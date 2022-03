Milan – Napoli e Napoli – Milan: domani doppio big match

“Siamo pronte per una sfida dura, per di più in trasferta, perché abbiamo maggiore consapevolezza nei nostri mezzi rispetto anche solo a qualche mese fa. Siamo cresciute come gruppo – afferma Emily Garnier, difensore centrale del Napoli Femminile – ed essendo diventate un blocco unico sarà più difficile batterci per qualsiasi avversaria. Dobbiamo ragionare partita per partita e guardare solo ai nostri risultati, ci sono sette finali da giocare con lo stesso atteggiamento che abbiamo mostrato in tutte le sfide del girone di ritorno”.