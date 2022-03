Il mercato immobiliare a Napoli: la situazione nei quartieri

A Napoli la situazione del mercato immobiliare rispecchia il contesto italiano. In generale si avvertono importanti segni di ripresa anche nella famosa città partenopea. Infatti, anche se ci sono meno investimenti rispetto agli anni passati, aumentano le compravendite che riguardano la prima casa. È una tendenza che si avverte in generale nelle grandi città, nelle quali le quotazioni rimangono piuttosto stabili, se facciamo riferimento ai primi sei mesi del 2021. Ma già quest’anno si cominciano a vedere i segni di un’evoluzione. Gli acquirenti sembrano essere interessati agli immobili di medie dimensioni.

Gli effetti delle restrizioni a causa della pandemia

Le case in vendita a Napoli hanno subito una riduzione soprattutto nei due anni precedenti il 2022. A pesare sono state soprattutto le restrizioni imposte dal governo per fronteggiare la pandemia. Tuttavia non viene meno l’immenso patrimonio immobiliare di questa grande città, come si può vedere sul sito ImmobiliOvunque.it. Questo portale è un vero e proprio punto di riferimento per acquistare e vendere casa. Infatti opera secondo un criterio di selezione molto accurato, che dà la possibilità di accogliere annunci che provengono non da privati, ma solo da agenzie immobiliari. In questo modo si resta in un contesto più professionale, andando a privilegiare gli operatori del settore e garantendo qualità per gli acquirenti.

Ma quali sono i quartieri di Napoli e le zone in cui più si avvertono i segni della ripresa per quanto riguarda le compravendite immobiliari? Scopriamone di più a questo proposito.

La situazione nei quartieri di Napoli

Gli esperti avvertono che a Napoli gli acquirenti punterebbero più sulle zone del centro storico e nell’area che si sviluppa lungo via Toledo. I prezzi certo non sono indifferenti, perché si attestano in media sui 3.500 euro al metro quadro, raggiungendo punte di 4.000 euro.

Bisogna avere in mano un certo budget economico. Tuttavia non mancano le occasioni per chi ha meno soldi a disposizione. Infatti per esempio si può puntare in questo caso all’area dei Quartieri Spagnoli, con un prezzo di circa 1.000 euro al metro quadro.

Fra le zone più gettonate ci sono quelle del quartiere di Soccavo, dove le richieste sono particolarmente in aumento. In particolare le famiglie e le coppie cercano in questa zona, che è quella di Flegrea-Fuorigrotta, la loro abitazione principale, scegliendo nello specifico i trilocali.

In questo quartiere c’è la possibilità anche di usufruire di uno spazio esterno. Si tratta di una condizione molto interessante, perché dopo il lockdown molti anche a Napoli vedono come un’opportunità la possibilità di acquistare case con aree esterne di proprietà.

Non ci sono invece variazioni speciali per quanto riguarda il Quartiere Sanità. Ma già negli anni precedenti il mercato in questa zona del capoluogo campano era particolarmente dinamico, perché gli investitori sono molto interessati. Infatti soprattutto si punta sulle locazioni, sia residenziali sia da utilizzare in ambito turistico.

Tra le aree in crescita per quanto riguarda le richieste di compravendita di immobili ci sono anche altre due zone che bisogna tenere in considerazione. Una è via dell’Epomeo, che si trova vicino al Vomero. Qui si possono acquistare abitazioni con prezzi di circa 2.000-2.500 euro al metro quadro. Si possono raggiungere anche punte di 3.000 euro al metro quadro.

L’altra area che non dobbiamo sottovalutare è la zona di piazza Cavour, con costi intorno ai 2.000-2.500 euro al metro quadro. Si hanno quotazioni in crescita anche per quanto riguarda la macroarea della Collina e il Rione Kennedy. In quest’ultimo quartiere il costo medio di un appartamento è di 1.400 euro al metro quadro, tenendo presenti anche eventuali lavori di ristrutturazione da mettere a punto. Per quanto riguarda le case di prestigio, possiamo ricordare via Caracciolo, con un prezzo medio di 8.000-9.000 euro al metro quadro.