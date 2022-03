Marketing Automation: cos’è ed esempi di applicazione

Le azioni che rientrano nella categoria dell’automazione del marketing possono aiutarti a semplificare le attività essenziali e ottimizzare l’efficienza complessiva della tua campagna di marketing.

Dalle e-mail ai contenuti esclusivi, l’automazione del marketing può aiutarti a gestire la tua campagna e massimizzare i tuoi risultati.

Data la miriade di vantaggi offerti da questa pratica strategia, non c’è da stupirsi che così tante aziende utilizzino strategie di marketing automation. Ma in cosa consistono sul piano pratico? Ecco di seguito qualche esempio, inoltre a tal proposito, puoi anche consultare il sito think by diennea, per un approfondimento sull’argomento.

E-mail di benvenuto

Se hai ottenuto un nuovo cliente, allora dovrai cogliere l’occasione di fidelizzarlo. L’invio di un’e-mail di benvenuto è più di un ottimo modo per creare una prima impressione positiva.

Attenzione però a proporre subito offerte commerciali sin dalla prima e-mail: questo approccio è fortemente sconsigliato. Ci vuole un messaggio ben congegnato e delineato strategicamente per raccogliere questi benefici.

Programmi win-back

I programmi Win-back sono il modo perfetto per riconnettersi con i tuoi clienti e riaccendere l’interesse per il tuo marchio o servizi. Puoi farlo offrendo uno sconto o un contenuto gratuito se eseguono un’azione specifica, come riattivare un abbonamento o completare un nuovo acquisto.

Questa strategia può essere utilizzata per indirizzare i vecchi clienti che non hanno effettuato un acquisto per un certo numero di giorni o mesi, le persone che hanno espresso interesse ma non hanno mai acquistato o anche coloro che hanno esplicitamente cancellato l’abbonamento.

Contenuti gated scaricabili

Il contenuto gated o contenuto bloccato, è utile per una serie di motivi. Non solo puoi generare nuovi lead, ma puoi anche fornire agli utenti informazioni utili. Ecco perché i contenuti gated scaricabili sono una strategia collaudata per la generazione di lead, nonché un altro esempio di automazione del marketing.

Se il tuo team decide di attuare questa strategia di marketing, assicurati di creare contenuti che attirino il tuo pubblico di destinazione. Devi fare in modo che le tue risorse rispondano alle domande degli utenti e risolvano i loro punti deboli.

Lead Magnet

Per le aziende di oggi, ottenere lead può richiedere molto tempo ed energia. Il lead magnet è un contenuto che viene messo a disposizione gratuitamente allo scopo di raccogliere i dettagli di contatto; ad esempio, i lead magnet possono essere abbonamenti di prova, campioni, white paper, newsletter elettroniche e consulenze gratuite. Tuttavia, è un processo che richiede tempo. Fortunatamente, i lead magnet sono facili da automatizzare.

Email transazionali e aggiornamenti

I tuoi clienti vogliono sentirsi sicuri ogni volta che finalizzano il loro acquisto. L’e-commerce non dà la stessa sicurezza di un negozio fisico, ecco perché le aziende preferiscono inviare una serie di e-mail per monitorare l’avanzamento di un ordine.

Queste email possono includere: conferma dell’ordine, conferma della spedizione, conferma di consegna.

Se gestisci un’attività di e-commerce, queste e-mail di conferma sono fondamentali. I clienti vogliono sapere che i loro acquisti online sono stati elaborati e stanno arrivando a casa.

Una strategia intelligente per queste e-mail si concentra su un programma di referral o su uno sconto per acquisti futuri.

Email carrello abbandonato

I sondaggi mostrano che circa il 54% dei consumatori riacquista interesse per un’azienda dopo aver ricevuto un’e-mail di promemoria. Quindi, non farti scoraggiare dai carrelli della spesa abbandonati. Puoi utilizzare l’automazione del marketing per motivare quegli acquirenti a fare il check-out.

Se gestisci un’attività di e-commerce, ad esempio, e hai scoperto che hai a che fare con consumatori che lasciano articoli non acquistati nei loro carrelli degli acquisti virtuali, puoi iniziare a inviare un’e-mail di carrello degli acquisti abbandonati automatizzando il processo per migliorare i tuoi sforzi di targeting.

Il marketing della tua attività non dovrebbe sempre richiedere sforzi affrettati e lavoro massacrante. Nell’era digitale di oggi, la tecnologia aiuta ad alleviare l’onere di generare nuovi contatti e ottenere nuove vendite attraverso strategie come l’automazione del marketing.