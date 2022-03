Lusciano. Rischio idrogeologico Via Marconi – Via delle Margherite: IV critica l’affidamento incarico

“La politica di una volta insegnava che, anche se in parte, prima si discuteva dei programmi che, di fatto, erano la “bussola” di chi veniva, poi, nominato sindaco. Oggi, con le riforme varie, si pensa prima al capolista e poi alle problematiche del territorio. Se da un lato, in vista delle prossime amministrative del 2023, c’è già il “toto sindaco” e per voci di corridoio, la maggioranza tratta per il super assessore Marco Valentino, oppure, per la vice sindaco Consiglia Conte o eventualmente una terza figura che mettesse insieme le due ali della maggioranza con una probabile candidatura di un dirigente comunale o di un ex amministratore. Dal fronte opposto non sembra di fare un passo indietro la capogruppo della minoranza Dominga Inviti senza escludere alcuni ex amministratori comunali”. Lo scrive, in una nota, il coordinamento cittadino di Italia Viva Lusciano.

“Sostanzialmente una perdita di tempo che giova solo l’attuale sindaco Nicola Esposito che può tranquillamente consegnare la volata a un suo “pupillo”. Se da un lato c’è il “toto sindaco”, noi di Italia Viva, sbirciando l’albo pretorio del nostro comune, ci accorgiamo di una determina a contrarre per l‘affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla Verifica della progettazione definitiva – esecutiva dei lavori di “Interventi Strategici di Messa in Sicurezza dal Rischio Idrogeologico in Via Marconi e Via delle Margherite” per un importo di € 2.450.000,00, di cui € 1.972.844,83 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 477.155,17.

Considerando il silenzio assordante da parte di minoranza e maggioranza e facendo un’attenta sintesi di questo atto chiediamo al sindaco le motivazioni politiche che hanno portato il settore LL.PP. a programmare un incarico di questa importanza e coinvolgere una figura di un ingegnere che ci porta a pensare che, probabilmente, è successo qualcosa? E se fa parte di un monitoraggio ordinario su una zona di campagna, perché non in altre parti del centro urbano come il centro storico o via Marchesi, via Marconi e proseguendo a via Fiume? Zona soggetta ad alluvioni ad ogni acquazzone? E andando nel merito del documento chiediamo al sindaco di formulare un atto di un avviso di richiesta disponibilità per utilizzo di personale per coprire il ruolo di responsabile tecnico evitando, di fatto, alla nomina dell’amministrazione di turno e per garantire continuità tecniche amministrative a favore del nostro territorio”.