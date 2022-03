Idee uniche e originali per i numeri civici di design

Il numero civico, a differenza di quanto molti pensano, non serve soltanto a indicare la posizione di un edificio: certo, è importante per individuare una casa o un palazzo, ma al tempo stesso rappresenta anche un elemento decorativo.

I numeri civici di design, come quelli forniti da Il Negozio delle Insegne, possono essere molto belli a vedersi e sono in grado di adornare gli esterni con le loro forme minimal ed essenziali. Una semplice targhetta è personalizzabile in tanti modi diversi: la cosa migliore da fare è adattare il numero civico allo stile complessivo dell’abitazione, per ottenere un risultato coerente e armonioso.

Numeri civici moderni

Per una dimora moderna, ad esempio, ci vuole un numero civico dello stesso stampo. I numeri civici moderni hanno linee pulite e geometriche, sono del tutto privi di fronzoli e sono realizzati con materiali come l’acciaio e l’alluminio.

In questa categoria spiccano i modelli con finitura metallica, dalla superficie piatta e levigata, di grande impatto visivo per impreziosire tutte le strutture moderne. I numeri (e le eventuali lettere) saranno in un font altrettanto moderno, per cui è meglio evitare il corsivo e preferire i caratteri precisi, sobri ed eleganti.

I numeri civici di pietra acrilica

Un’altra idea originale consiste nei numeri civici in pietra acrilica: un materiale resistente quanto la pietra naturale, ma più raffinato e facile da personalizzare con dettagli e colori.

In parole povere, la pietra acrilica è composta da idrossido di alluminio e resine acriliche. Una soluzione all’avanguardia, che permette di creare numeri civici scenografici ed esclusivi. Le targhette possono essere quadrate, rettangolari, tonde, ovali e così via, per accontentare tutti i gusti.

Uno stile anticheggiante per i numeri civici

Se, invece, il numero civico va inserito in un contesto old-style, tra gli articoli migliori ricordiamo:

i numeri civici con effetto ruggine , per un esito industrial molto ricercato;

, per un esito industrial molto ricercato; i numeri civici di legno con incisioni;

con incisioni; i numeri civici vintage ;

; i numeri civici in ferro battuto, in linea con lo stile Liberty.

Questi numeri civici sono ottimi per un ambiente retrò, classico o shabby chic. Non dimentichiamo quelli bombati in lamiera smaltata, un vero e proprio tocco di eleganza per gli edifici storici.

La plancia traforata

Chi vuole un numero civico di design che si distingua da tutti gli altri potrebbe optare per la plancia traforata: una targa in cui il numero è ottenuto con la tecnica del taglio laser. Un prodotto decisamente moderno, dalle forme minimali e caratterizzato da una sofisticata alternanza di pieni e vuoti.

Anche in questo caso è possibile scegliere tra più finiture. Le plance d’acciaio, per esempio, possono essere lucide, opache o spazzolate.

I numeri civici illuminati

I numeri civici luminosi sono un must per tutti gli esterni. Hanno un notevole potenziale estetico e sono anche funzionali e utili, poiché permettono di trovare un indirizzo persino al buio.

Un numero civico di design con tecnologia LED comporta una serie di vantaggi: è decorativo, si vede bene nelle ore notturne ed è personalizzabile con varie temperature di colore. La luce, quindi, può essere calda, fredda o naturale.

Il Negozio delle Insegne

Una vasta gamma di numeri civici di design è disponibile presso Il Negozio delle Insegne, progetto web de La Fabbrica delle Insegne. Sullo shop sono acquistabili numeri civici di lamiera smaltata, di pietra acrilica, plance traforate, cassette per la posta con numero civico e molti altri elementi di questo tipo.

Questi complementi consentono di abbellire ogni abitazione e di rendere unici gli spazi esterni. Il numero civico è uno di quei dettagli che fanno la differenza quando si tratta di arredamento outdoor!