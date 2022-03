Guerra in Ucraina, anche Netflix – Spotify – Tik Tok si fermano in Russia

Giganti del web ‘abbandonano’ la Russia. Netflix ha sospeso il servizio in Russia per protestare contro l’invasione dell’Ucraina da parte del Paese. Lo scrive Sky News, ricordando che all’inizio di questa settimana Netflix Inc aveva temporaneamente sospeso tutti i progetti futuri e le acquisizioni in Russia mentre valutava l’impatto dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. “Date le circostanze sul campo, abbiamo deciso di sospendere il nostro servizio in Russia”, ha detto un portavoce della società, citato da Sky.

Anche il servizio di streaming Spotify ha sospeso la possibilità di ottenere un abbonamento Premium in Russia, secondo il sito Web del servizio. “A causa di nuove restrizioni esterne relative ai nostri principali fornitori di servizi di pagamento, Premium non è più disponibile per l’acquisto in Russia”, si legge.