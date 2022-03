Guerra in Ucraina, moglie di Zelensky in località segreta con i due figli

Non solo Volodmymr Zelensky. Anche la moglie Olena, 44 anni, scrittrice e architetto, ha deciso di rimanere in Ucraina con i due figli per sostenere il marito e il popolo ucraino e si trova in una località segreta, riferiscono diversi media internazionali.

Come Zelensky che, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina sei giorni fa, si affida ai social per raccontare quello che succede a Kiev e nel resto del Paese, anche la moglie non è da meno. E da venerdì pubblica foto e racconti attraverso il suo profilo Instagram.

“Sono Olena Zelensky, sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia Oleksandra. Nel 2013 è nato nostro figlio Kyrylo. Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin”, è uno dei suoi post. In altri, Olena è a sostegno del suo popolo. “Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l’Ucraina”. Mentre in un altro post ribadisce il sostegno al Paese: “Miei cari ucraini! Vi guardo tutti. In tv, per strada, su Internet. Vedo i vostri post e video. E sapete una cosa? Siete incredibili! Sono orgogliosa di vivere con voi nello stesso Paese!”.

(ANSA)