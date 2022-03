Guerra in Ucraina, Usa pronti a inviare altri aiuti militari per 800 mln

Aiuti militari all’Ucraina per un valore di 800 milioni di dollari dovrebbero essere annunciati oggi dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, stando a quanto riferito all’emittente Cnn da una fonte interna alla Casa Bianca. Il pacchetto di sostegni al settore della difesa, che secondo le fonti del governo americano sarà ufficializzato oggi dal presidente, porta a un miliardo di dollari il valore degli aiuti annunciati da Washington per questo comparto in circa una settimana.

Quest’ultimo sforzo da parte americana è parte di un più ampio stanziamento da 13,6 miliardi dollari di aiuti a Kiev nel contesto dell’offensiva militare lanciata dalla Russia, previsto da una legge firmata ieri dal presidente. Secondo Cnn, fra gli armamenti che verranno spediti in Ucraina ci sono missili anti-carro e anti-aereo.

Per l’emittente americana l’invio di questi aiuti allontana però ancora di più la possibilità che gli Stati Uniti e gli alleati della Nato si impegnino per l’imposizione di una ‘no fly zone’ sui cieli ucraini, come più volte richiesto dal presidente Volodymyr Zelensky. Secondo Washington, ma anche secondo i vertici dell’Unione Europea, l’introduzione di una misura simile comporterebbe il coinvolgimento diretto di forze Nato e quindi moltiplicherebbe i rischi di un conflitto internazionale su larga scala.

