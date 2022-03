Guerra in Ucraina, Maliar: “Non consegneremo una sola città, villaggio, nemmeno un centimetro”

“Siamo al sesto giorno e continua la barbara guerra russo-ucraina. Al sesto giorno, la nostra nazione sta resistendo con forza. Il nemico non è riuscito a impadronirsi immediatamente del nostro stato perché abbiamo sventato i suoi piani. Non siamo nel 2014”. E’ il messaggio social del Viceministro della Difesa dell’Ucraina Anna Maliar.

“La gente del posto non cede le proprie città all’occupante. Non ci sono traditori tra le forze dell’ordine e i militari. Non ci sono traditori! Per noi è molto importante rimanere forti e uniti. Il nemico ci intimidisce. Compresi gli attacchi missilistici. Kharkiv, siamo con te! Non consegneremo una sola città, villaggio, nemmeno un centimetro. Non ci sarà capitolazione! Siamo forti e la nostra alba sta arrivando presto!”.

Al fine di rafforzare la difesa della capitale dell’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto sulla nomina del generale Mykola Zhirnov a capo dell’Amministrazione Militare Comunale di Kiev.

Invece ieri, sempre con decreto presidenziale, Zelensky ha assegnato i ranghi generali: