Guerra in Ucraina, Confimi Campania: “scorte alimentari a rischio”

“I forti ritardi della politica e la grave carenza di strategia e programmazione degli interventi per far fronte all’emergenza alimentare potrebbero determinare a breve l’esaurimento delle scorte alimentari”. E’ l’allarme del presidente di Confimi Industria Campania, Luigi Carfora, per il quale “il problema non si risolve certo andando in giro per il mondo per racimolare qualche tonnellata di grano o di cereali per tamponare il fabbisogno delle nostre industrie di trasformazione”.

Per Carfora servono con urgenza “incentivi fiscali e contributivi concreti per favorire e sostenere la coltivazione di grano e cereali nelle nostre campagne ormai abbandonate da decenni”.

“L’urgenza di un’autonomia energetica che, tuttavia, non potrà certamente essere raggiunta vessando gli utili delle aziende che producono o distribuiscono energia – conclude il presidente di Confimi Campania – l’Italia deve aver ben chiaro un altro obiettivo: una piena autonomia e sovranità alimentare”. Conclude il presidente di Confimi Industria Campania.