Casapulla. Francesco Sorbo nuovo presidente del consiglio comunale

Francesco Sorbo è il nuovo presidente del consiglio comunale di Casapulla. L’elezione è stata ufficializzata questa sera durante l’Assise che si è riunita nella sala consiliare ‘Vescovo Michele Natale’.

«Ho l’onore – ha affermato Sorbo – di ricoprire per la seconda volta questa carica istituzionale. Quello del presidente del consiglio comunale è certamente un ruolo di grande responsabilità e, come per tutte le cariche ricoperte in precedenza, garantirò il mio massimo impegno, la serietà e il rispetto delle regole, mostrando un atteggiamento super partes verso tutti i consiglieri comunali, ascoltando e tenendo in considerazione ogni suggerimento costruttivo per il bene di Casapulla. Sarà mia premura fare in modo di tenere i consigli comunali con maggiore frequenza, magari organizzandoli anche al di fuori dall’aula consiliare, in altri punti della città per coinvolgere maggiormente i cittadini. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami e i consiglieri per aver appoggiato il mio nome».