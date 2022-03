Esplode colpi di pistola fuori da circolo ricreativo: bloccato

È successo ieri sera intorno alle ore 19.00 fuori dal circolo ricreativo ubicato in zona Grignano a Prato dove era stata segnata la presenza di un uomo che dopo avere esploso due colpi di arma da fuoco fuori dal locale vi stazionava creando allarme tra i presenti.

Immediatamente convogliavano sul posto due equipaggi di Volante con gli operatori che dopo aver intercettato il soggetto segnalato, si avvicinavano in sicurezza intimandogli di alzare le mani. Dopo una iniziale collaborazione, l’uomo cercava di afferrare un oggetto che teneva riposto nella cintola dei pantaloni ma il tempestivo e sinergico intervento degli Agenti di polizia bloccava ogni tentativo di ulteriore reazione nonostante la fattiva resistenza posta in essere dall’uomo che cercava comunque di afferrare l’arma che nascondeva, poi risultata una scacciacani priva di tappo rosso.

Bloccato e messo in sicurezza l’uomo veniva tradotto in ufficio ed identificato per un cittadino italiano di anni 47, residente a Prato con piccoli precedenti per guida in stato di ebbrezza. La successiva perquisizione effettuata in flagranza di reato ed estesa presso l’abitazione in sua disponibilità, consentiva di rinvenire e sequestrare altresì un’altra pistola a salve (simile a quella usata per esplodere i colpi) ed una balestra.

Al termine delle procedure il fermato veniva tratto in arresto per i reati di resistenza, porto abusivo di arma alterata, procurato allarme ed esplosioni e spari pericolosi.