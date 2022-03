Entra in un appartamento per rubare ma trova il padrone di casa

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato questa mattina un 44enne per il reato di tentato furto in abitazione.

Il ladro, con guanti indossati e travisato con un cappuccio in testa, pensando di non trovarci nessuno, è entrato in un appartamento di un condominio in via Ponterotto con l’intento di fare razzia.

Una volta all’interno la sorpresa; ad attenderlo, svegliato dai rumori, c’era il proprietario di casa, il quale, per proteggere la sua incolumità e quella dei suoi beni, si è scagliato contro di lui mettendolo in fuga.

Il ladro a quel punto è scappato lungo il cortile del condominio ma il padrone di casa, indomito, lo ha inseguito riuscendo, a fatica, a bloccarlo.

Durante il concitato inseguimento alcuni vicini di casa hanno chiamato la Polizia consentendo agli agenti, intervenuti rapidamente in soccorso del proprietario, di bloccare il ladro.