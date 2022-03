Ente Idrico Campano, eletto anche l’aversano Roberto Romano

fIl consigliere comunale in quota M5S Aversa Roberto Romano è stato nel membro del Consiglio dell’Eic (Ente Idrico Campano), elezioni che si sono tenute quest’oggi.

Gli eletti:

Nella fascia A: Gaetano Madonna di Marcianise, Antonio De Rosa di Maddaloni e Francesco De Lucia di Maddaloni, il sindaco di Caserta Carlo Marino, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, Franco De Michele di Caserta, Roberto Romano e Paolo Cesaro di Aversa.

Nella fascia B, eletti: Anacleto Colombiano di San Marcellino, Raffaele Porfidia di Recale, Luigi Petrella di Castel Volturno, Stanislao Supino di Vairano, Severino Di Cresce di Carinola, Pietro Natale di Casapulla, Crescenzo Salve di Teverola, Vincenzo Moniello di Santa Maria a Vico, Amelia Martino di Teverola, Gabriele Luongo di Succivo, Davide Pasquale De Marco di Trentola Ducenta, Bernalda De Girolamo di Piedimonte Matese, Vincenzo Santagata di Gricignano, Michele Mauriello di Casapesenna, Renato Natale di Casal di Principe, Vincenzo Gaudino di Orta di Atella, Valerio Di Fraia di Villa Literno, Maria Francesco Turco di Cesa, Enrico Petrella di Grazzanise.

Nella fascia C sono risultati eletti: Augusto Biagio Dell’Anno di Valle di Maddaloni e l’ex sindaco di Ruviano Roberto Cusano, Vittorio De Filippo di Roccamonfina.

“Cambiare vuol dire crescere e il Movimento 5 Stelle, dagli anni delle barricate ai tanti risultati conseguiti all’interno delle istituzioni a ogni livello, ha dimostrato di essere maturato, dando un senso al concetto di politica. Lo abbiamo fatto mettendo al centro, sempre e comunque, l’interesse della nostra gente e della nostra terra. E lo abbiamo fatto sia dai banchi delle opposizioni, che stando al governo di un territorio, da dove abbiamo potuto cominciare finalmente a incidere e a dar vita al vero cambiamento. È in questa fase di crescita che abbiamo inanellato un altro importante risultato, con l’elezione di Roberto, a membro del Consiglio dell’Eic (Ente Idrico Campano) – così il consigliere regionale dei 5stelle Salvatore Aversano -. Un altro risultato nel territorio del Casertano, dopo l’ingresso in giunta al Comune di Caserta della nostra assessora Carmela Mucherino, che sta facendo un ottimo lavoro nell’amministrazione guidata da Carlo Marino. Per cambiare le cose, migliorarle ed essere non più solo il megafono dei nostri cittadini, dobbiamo stare tra coloro che decidono, che compiono scelte per il futuro di tutti. Ringrazio chi ha proposto il nome di Roberto Romano – conclude Aversano – di cui apprezzo da sempre la grande professionalità e le qualità umane, e gli auguro un buon lavoro al servizio di un ente strategico fondamentale per la gestione del ciclo delle acque in Campania”.

“Con la elezione di ben 19 componenti su 30 in seno al Consiglio distrettuale di Caserta dell’Ente Idrico Campano, abbiamo sbancato esprimendo circa il 70% della rappresentanza dei 104 sindaci di Terra di Lavoro – Lo dichiara Giovanni Zannini, consigliere regionale e leader dei Moderati a margine dello scrutinio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio distrettuale di Terra di Lavoro presso l’Ente Idrico Campano -. Basti considerare che abbiamo riportato percentuali altissime nelle fasce C, dove eleggiamo entrambi i nostri candidati, e B, dove pure facciamo en plein con 14 eletti su 14 candidati grazie al 72% dei voti espressi dai comuni di fascia media. Pensi che il dato politico sia molto chiaro ed ormai si consolidi ad ogni appuntamento elettorale, a riprova della centralità politica e del protagonismo programmatico del nostro fronte moderato di centro”.

Napoli. Presieduta da Vincenza Amato, la seduta del Consiglio comunale di Napoli si è aperta alla presenza di 32 consiglieri. Subito dopo, si legge in una nota, si è aperto il seggio per l’elezione dei 30 componenti del Consiglio di distretto dell’Ambito Idrico distrettuale “Napoli Città” dell’Ente Idrico Campano. I consiglieri comunali hanno eletto, con voto segreto, 21 consiglieri per la maggioranza e 9 consiglieri per la minoranza. La lista della maggioranza ha ricevuto 29 voti validi e sono stati eletti: Abate Fabrizio; Fei Giuseppe; Barrella Vittorio; Gemito Giovanni; Blosio Francesco Paolo; Grassi Antonello; Caccioppoli Carmela; Monsurrò Luca; Caiazza Raffaele; Parisi Salvatore; Cennamo Antonio; Pirozzi Francesco; Coppola Eduardo; Ruggiero Oreste; Curto Antonio; Santoro Umberto; De Felice Sergio; Silvestri Gaetano; Del Giudice Mauro; Tarallo Lucio; Falco Donato. La lista della minoranza ha ricevuto 11 voti validi e sono stati eletti: Allocca Domenico; Bevilacqua Claudio; Bianco Roberto; Coppola Armando; Del Giudice Paola; Magliulo Antonino; Miccio Bruno; Migliaccio Gabriele; Parlato Marcello. Subito dopo il Consiglio è passato all’elezione dei 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.

(Com/Gup/ Dire)

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato eletto questo pomeriggio quale rappresentante della penisola sorrentina nel Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano. “Insieme al presidente Luca Mascolo e agli altri colleghi lavoreremo per realizzare sui nostri territori un servizio idrico integrato, moderno, efficace, efficiente, economico e sostenibile – ha commentato il sindaco Coppola – Si tratta di una road map tracciata nel corso dei recenti Stati Generali dell’Ente Idrico Campano, che ha davanti a sé sfide e progetti per il cui raggiungimento tutti i nostri Comuni sono chiamati a collaborare”.