Covid, De Luca: “Quarta dose e mascherine per tutti o l’Italia richiude”

“Le vaccinazioni devono continuare, la quarta dose deve essere introdotta per quelli come me che hanno fatto l’ultimo vaccino già quattro mesi fa. L’uso della mascherina deve essere generalizzato, sia per i vaccinati che per i non vaccinati”. Lo dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine di una iniziativa a Pozzuoli (Napoli).

“Qualche decisione del Governo – aggiunge il governatore – mi sembra avventata. Il green pass sui mezzi di trasporto deve essere mantenuto. Altrimenti è evidente che, se continuiamo così, tra un mese dovremo richiudere l’Italia. Almeno nei luoghi di assembramento portiamo la mascherina, al di là di quello che decide il Governo. In Campania è rimasto l’obbligo di indossare la mascherina“.

“Veniamo da due anni di calvario Covid – sottolinea De Luca -, siamo tutti stremati. Abbiamo voglia di riprendere la vita normale, ma dobbiamo sapere che se vogliamo farlo per sempre dobbiamo essere prudenti. Altrimenti, noi ci illudiamo di ritornare alla vita normale per due mesi, poi si riaccende il contagio e ricominciamo con le chiusure”.

(Dire)