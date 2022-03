Come e perché scegliere un materasso a molle insacchettate

Il materasso è un componente d’arredo che non può essere scelto a caso, ma deve rispondere alle esigenze e ai desideri della persona che dovrà giacerci sopra. Dormire e riposare bene è di vitale importanza, per scaricare la fatica della giornata appena trascorsa e per risvegliarci al mattino riposati, pronti e carichi per affrontare il mondo esterno e tutto quello che ha da offrirci. La composizione dell’interno e della fodera, la rigidità del sostegno del corpo durante il sonno, le funzionalità del materassi e la sua durata nel tempo sono tutti aspetti da valutare con la massima attenzione prima di scegliere e acquistare un materasso.

Saper scegliere un materasso a molle insacchettate o uno in memory foam significa fondamentalmente scegliere di garantire al nostro corpo la corretta postura, assicurarci un giusto sonno rilassante, essere certi di ottenere la condizione ideale di riposo fisico e mentale a tutto l’organismo, per il benessere e la salute di corpo e spirito.

Qualità e convenienza dei materassi di Veradea Materasso

Veradea Materasso è una azienda specializzata nella realizzazione e nella vendita di materassi ibridi in memory gel e molle insacchettate, materassi in memory foam e memory gel e in cuscini in memory foam. È presente sul territorio con sette punti vendita: quattro a Roma, uno a Salerno, uno a Manfredonia, provincia di Foggia e online, con il sito veradea-materasso.com. I prodotti di Veradea Materasso sono 100% made in Italy, hanno garanzia di 10 anni, una clausola “soddisfatti o rimborsati” con una prova prodotto di 100 notti, al termine della quale, in caso di insoddisfazione, viene sostituito il prodotto o viene rimborsato il prezzo d’acquisto, tutto gratuitamente. Vengono spediti in tutta Italia nell’arco di 48 ore (ad eccezione di ordini di materassi su misura, che richiedono tempi di lavorazione più lunghi) in imballi eco-friendly, compatti e sottovuoto, agili per il trasporto e il maneggiamento.

Materassi e cuscini di Veradea Materasso sono a marchio OEKO TEX 100, sistema di certificazione di qualità su materie e procedure di lavorazione, rilasciata dall’Associazione internazionale di Ricerca e Controllo del settore dell’Ecologia tessile. Sono inoltre classificati come dispositivi medici di classe 1. Grazie a questo posso essere ritenuti al pari di presidi ortopedici e forniscono la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali come l’Iva al 4% o detrazioni fino al 19% in fase di dichiarazione dei redditi.

Perché scegliere un materasso a molle insacchettate

Rispetto a un materasso in memory foam, un materasso a molle insacchettate è meno rigido, (classificabile 6 su 10, anziché 8 su 10) pur mantenendo le prerogative di ergonomia e durezza che garantiscono la giusta postura del corpo durante il sonno. Nei materassi Veradea ibrido, le molle sono insacchettate indipendentemente e distribuite in 28 zone differenziate e alternate, per garantire che il corpo mantenga una posizione più adeguata e per scongiurare disturbi e malesseri legati a una cattiva postura, come dolori articolari, muscolari, cervicali, mal di schiena e sciatalgie.

Nella misura singola, delle dimensioni di 80×190 cm, ci sono circa 350 molle; in un materasso a una piazza e mezzo, 120×190 cm, ce ne sono circa 520 e in quello matrimoniale, che misura 160×190 cm, circa 700. Queste sono le tre dimensioni standard pronta consegna di Veradea Materasso, ma è possibile ordinare tagli personalizzati su misura, variando larghezza e altezza del materasso ma non la profondità, che resta invariata a 25 cm.

La struttura a molle insacchettate del materasso Veradea è rivestito da una fodera completamente estraibile e lavabile a secco, senza acqua e senza centrifuga. Questo perché, cucita ad essa c’è uno strato di 5 cm in memory gel termoregolante che fornisce morbidezza, traspirabilità e freschezza durante le ore di sonno, anche quando fa più caldo e l’organismo traspira più umidità. Il rivestimento è in cotone e microfibra, altamente traspirante per permettere un ottimale ricircolo dell’aria.