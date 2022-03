Come accogliere un gatto in casa: preparativi e attenzioni

Quando ti accingi ad accogliere un gatto in casa, devi fare in modo che l’ambiente in cui entrerà sia il più possibile sicuro. È per questo motivo che devi rimuovere tutti quegli elementi che potrebbero risultare nocivi o tossici per il micio. Anche alcune piante sono pericolose da questo punto di vista: le ortensie, i gigli e le stelle di Natale, per esempio, contengono alcune tossine che sono dannose per la salute dei gatti. Anche ingredienti che in genere riteniamo innocui, come il caffè, il tè e il cioccolato, devono essere evitati.

La sicurezza del gatto

Ci sono alcuni accessori di cui ti devi dotare in vista dell’ingresso in casa del nuovo arrivato. Compra alcuni cuscini per gatti e un trasportino, di cui avrai bisogno già per portare il micio a casa; è importante che sia il più possibile confortevole. Soprattutto i primi tempi, cerca di prestare attenzione ai rumori troppo forti, come quelli di un aspirapolvere, di un tagliaerba o di un trapano: sono fonte di stress. Ricorda, poi, che i gatti sono animali molto curiosi: quindi metti i cavi elettrici in sicurezza per prevenire incidenti, visto che il micio potrebbe masticarli o comunque giocarci. A proposito di giochi, questi non dovrebbero mai mancare, a maggior ragione se stimolano il ragionamento. Non vanno bene gli oggetti con la punta; i giochi devono essere di dimensioni ridotte, capaci di tenere il micio impegnato per lungo tempo e di distrarlo.

Le precauzioni per la sicurezza

Ci sono alcune precauzioni di cui devi tenere conto per la sicurezza. Se abiti in un condominio a un piano alto, sappi che avrai bisogno di installare alle finestre delle protezioni utili a impedire una eventuale caduta del gatto. Tieni a portata di mano i recapiti di un veterinario, perché così potrai rivolgerti a lui in caso di bisogno e in maniera tempestiva.

Dove comprare gli accessori per il gatto

Tutti gli accessori di cui hai bisogno per accogliere come si deve il gatto in casa possono essere acquistati a prezzi scontati su Zoofood.it , negozio online davvero ben rifornito, con un ampio assortimento di prodotti e offerte da non perdere. Qui puoi trovare, quindi, i giochi e le lettiere, ma anche i tiragraffi, le cucce e i cuscini. Ci sono articoli per i gatti ma anche per i cani: ecco, allora, i collari, i guinzagli, i materassini e le cucce. Una particolare attenzione viene riservata agli antiparassitari e a tutti quei prodotti che servono a proteggere i nostri amici a 4 zampe da nemici insidiosi e pericolosi per il loro benessere.

Alla ricerca del comfort

Per un gatto il comfort è tutto, ed è questa la ragione per la quale sono indispensabili dei cuscini morbidi, pronti ad accoglierlo ogni volta che sente la necessità di un riposino. In soggiorno potrebbe esserci posto per un tiragraffi, che dovrebbe salvare la vita di tanti mobili. Soprattutto se in casa c’è più di un gatto, dovresti pensare di nebulizzare negli ambienti i feromoni sintetici felini, grazie a cui i mici saranno in grado di scoprire ambienti nuovi ma non avranno la tentazione di segnare il territorio, e quindi di sporcare.

Dove mettere le ciotole

La ciotola per l’acqua e quella per il cibo dovrebbero essere in ceramica o in acciaio inox. È davvero importante scegliere il posto giusto in cui mette questi accessori, i quali devono poter essere raggiunti dal gatto in qualunque momento; nella maggior parte dei casi si sceglie la cucina, ma va bene anche un disimpegno, purché tranquillo. La lettiera è indispensabile per i bisogni, e se i gatti sono più di uno serve una lettiera per ognuno. Tieni presente che il supporto deve essere pulito spesso e in maniera accurata, perché solo così puoi assicurare al micio delle condizioni igieniche adeguate. La lettiera deve essere messa in un punto lontano dal posto in cui il micio gioca, mangia e si riposa.