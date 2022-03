In coma dopo bypass gastrico, parla il medico che ha operato Angela

d) Successivamenteall’intervento,esottocostanteosservazionemedica e nutrizionale, la paziente perdeva il peso preventivato con significativo miglioramento della qualità della vita, soprattutto sui piani respiratorio e motorio. Va sottolineato che per una paziente con quel tipo di obesità grave, la perdita di circa 60 kg significa ricondurre ad una ragionevole fisiologia la struttura ponderale in relazione alla sua altezza.

e) Solo nell’ottobre 2021 si manifestavano una serie di complicanze – non infrequenti in casi simili – per cui, condotti tutti gli esami preparatori e le valutazioni del caso, la paziente fu sottoposta nel gennaio 2022 ad un intervento di revisione chirurgica per ovviare alle problematiche emerse. A seguito di tale intervento si è evidenziato un quadro emergenziale che ha imposto il ricovero d’urgenza presso l’Ospedale Sant’Anna di Caserta.

f) Quanto all’ altro caso amplificato dai media e che vede coinvolto il dott. Cristiano, è necessario precisare che esso non riguarda un intervento di chirurgia bariatrica bensì di chirurgia oncologica avanzata.

Il dott. Cristiano è rimasto profondamente colpito dalla campagna che è stata condotta nei suoi confronti. Ritiene – e lo dimostrerà nelle sedi competenti – di aver svolto, come sempre, con scienza e in coscienza il suo delicato compito. Queste precisazioni mirano anche a ristabilire quella indispensabile serenità in assenza della quale è impossibile per un professionista medico operare (in tutti i sensi).