Cesa. Uniti per Cesa: “SO.GE.R.T, il regalo amaro dell’amministrazione Guida ai cittadini” 

“Abbiamo atteso mesi prima di uscire sull’argomento, non perché avessimo dubbi sull’errore politico di affidarsi alla società SO.GE.R.T., che anche nei paesi limitrofi sta vessando i cittadini in difficoltà, ma perché volevamo verificare, senza pregiudizi, l’operato della stessa nell’esecuzione dell’affidamento. Dopo mesi e dopo i primi disservizi possiamo confermare, senza ombra di dubbio, che l’amministrazione ha commesso un errore che da qui a poco si rivelerà “caro e amaro” con conseguenze che ricadranno esclusivamente sulle tasche dei cittadini. Gli avvisi di accertamento inviati per errore e i nuovi avvisi notificati successivamente agli annullamenti, dopo ore di file davanti agli uffici con un servizio mal organizzato e non conforme al capitolato d’appalto, sono solo l’inizio dei ‘dolori e dispiaceri’”. Così, in una nota, il gruppo consiliare comunale Uniti per Cesa.

“Con l’affidamento alla SO.GE.R.T., per il momento limitato al recupero delle somme IMU e TASI 2015, TARI, IMU e TASI 2016 e 2017 i cittadini che purtroppo si trovano in difficoltà, dopo la ricezione gli avvisi di accertamento, saranno “aggrediti” direttamente con l’avvio di procedure esecutive e questo perché nell’affidamento del servizio alla SO.GE.R.T., non è prevista alcuna possibilità di rateizzazione. A nostro avviso non c’era la necessità di fare quest’affidamento esterno e gravare ancora di più sulle tasche dei cittadini. Ci attiveremo come gruppo consiliare, nell’ambito dei nostri compiti e poteri, per difendere i cittadini da un affidamento sbagliato la cui responsabilità politica ricade esclusivamente sull’amministrazione Guida. In un momento già così delicato, a causa dei rincari delle utenze, della benzina e dei generi alimentari, un macigno del genere sulle spalle delle famiglie rischia di provocare un dramma non solo economico ma anche sociale”.