Certificati vaccinazione falsi e decine di altri documenti contraffatti: nei guai 53enne

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato per contraffazione, alterazione, uso di marchi e segni distintivi un 53enne di Benevento, già noto alle ffoo. Era in auto e quando i militari lo hanno fermato durante un posto di controllo non ha saputo mascherare l’agitazione.



Il motivo è stato immediatamente chiaro. Nella vettura nascondeva ben 37 patenti di guida contraffatte. E ancora 5 patenti nautiche, 3 certificati di vaccinazione da covid-19, 8 fogli rosa per abilitazione alla guida e 2 permessi provvisori di guida. Tutto falso.



Per il 53enne è scattata la denuncia e il sequestro del materiale rinvenuto.