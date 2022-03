Il Centro Antifumo Quit di Aversa, per un’economia sanitaria più attenta

L’ultimo monitoraggio dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha evidenziato un incremento del consumo di farmaci il cui costo viene sostenuto, dal Servizio Sanitario Nazionale. Preso atto di ciò, la Regione Campania ha invitato le strutture pubbliche a contenere la spesa per i suddetti farmaci. L’ASL CE ha rilevato che i maggiori impegni economici sono connessi alla spesa farmaceutica destinata alla cura delle malattie respiratorie (bronchite cronica, asma) e per contrastare elevati livelli di grassi nel sangue (trigliceridi e colesterolo). Pertanto la Direzione Strategica (dott. Russo, dott. De Fazio, dott. Blasotti,) ha trasmesso, ai direttori di strutture sanitarie e ai medici di famiglia, un’informativa sull’importanza della soppressione del fumo come parte integrante delle terapie per le malattie sopra indicate. Sul territorio è possibile indirizzare i pazienti ad Aversa presso il Centro Antifumo Quit afferente al Dipartimento Dipendenze diretto dalla dott.ssa Nuzzolo.

Si ricorda come la cessazione del fumo rappresenti l’intervento con maggiore capacità di agire efficacemente sulla storia clinica di varie malattie respiratorie (bronchite cronica e asma) e come i corretti stili di vita, che prevedono alimentazione corretta, attività fisica e soppressione del fumo siano necessari nel paziente che presenti aumentati valori nel sangue di trigliceridi e colesterolo. Dunque, la lotta al fumo rappresenta uno degli investimenti più redditizi in ambito sanitario.

Tuttavia anche se i rischi del fumo sono ormai noti a chiunque, smettere di utilizzare tabacco è un processo difficile e talora anche piuttosto lungo, per il quale è necessaria non solo una campagna d’informazione, ma un aiuto concreto da parte di professionisti e centri specializzati. Questo tipo di aiuto è ciò che può veramente fare la differenza sia nei confronti di un individuo che sta cercando di smettere di fumare sia per assicurare ai cittadini un’assistenza farmaceutica convenzionata più sostenibile.

Pertanto, in stretta collaborazione con il Dipartimento Farmaceutico diretto dalla dott.ssa Molitierno e con il supporto dei dirigenti farmacisti, dott. Pandico e dott.ssa Panico, verranno coinvolte le farmacie convenzionate del territorio e indirettamente i medici specialisti prescrittori, fornendo materiale informativo e indicazioni per l’accesso alle attività di prevenzione e cura del tabagismo svolte presso il Centro Antifumo Quit di Aversa ASL Caserta.

Dal mese di gennaio di quest’anno è stata ripristinata la presenza dello psicologo (dott.ssa Ruggiero) al Centro Antifumo, per cui oltre alla presenza del medico (dott. Lauro, responsabile del Centro) sarà disponibile il supporto psicologico che, con approccio cognitivo-comportamentale, fornirà un aiuto per affrontare i momenti critici e il disagio nel percorso di disassuefazione, accrescendo la motivazione a smettere e mantenendola nel tempo.