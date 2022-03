Caserta. 8 marzo, la Polizia scende in piazza Dante

Nella mattinata odierna la Questura di Caserta è presente in questa Piazza Dante, in occasione della “Giornata internazionale della donna”, nell’ambito della campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere.

Tale iniziativa ha visto la partecipazione di un team di operatori specializzati della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile della Polizia di Stato, al fianco di rappresentanti dei centri antiviolenza operanti sul territorio, in particolare, “Spazio donna “ ed “Eva”, pronti a soddisfare richieste di informazioni in merito agli strumenti di tutela e di intervento in situazioni di violenza domestica.

Nell’occasione sono stati distribuiti volantini informativi per divulgare la cultura della prevenzione ad ogni forma di violenza di genere.