Casapulla. Rimpasto di giunta per il sindaco Lillo

Rimpasto di metà mandato per la giunta comunale di Casapulla, diretta dal sindaco Renzo Lillo. Entrano nell’esecutivo Maria Antonia Sorbo, che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco, Marina De Lise e l’esterno Paolo Esposito.

«A poco più di metà della nostra avventura in maggioranza – afferma Lillo – come programmato, il gruppo giunta che mi ha accompagnato e che ad oggi ha lavorato moltissimo per colmare i vuoti nell’attività e, soprattutto, nella programmazione amministrativa ereditati, si alterna per continuare quanto iniziato fino a giungere al termine del mandato ricevuto dai cittadini. Nel consiglio comunale in calendario martedì prossimo, sarà proposta ed appoggiata la candidatura a presidente del Consiglio di Francesco Sorbo il quale, oltre a continuare il lavoro con la Polizia municipale, si occuperà anche del Personale e di Associazionismo. La giunta, oltre alla conferma di Giuseppe Santillo con le nuove deleghe al Commercio e Attività giovanili, sarà composta dal vicesindaco Maria Antonia Sorbo che si occuperà di Attività socio-sanitarie e Rapporti con il Consorzio C8, Marina De Lise all’Ambiente e Cultura e, come successo ad inizio mandato, ci sarà l’assessore esterno per le specifiche competenze in Bilancio e Tributi. Questo ruolo sarà ricoperto da Paolo Esposito. Il lavoro della giunta sarà supportato dai consiglieri comunali che continueranno il lavoro fin qui svolto: Marialaura Buro alle Attività Sociali e Sportive, Dina Melchiorre all’Istruzione e Rapporti con il territorio e Santina Santorelli alla Protezione Civile. Ferdinando Bosco continuerà ad essere il capogruppo consiliare di ‘Casapulla al Centro’».