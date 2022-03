Camorra, Fico: “Commissariamenti comuni problema reale”

Il presidente della Camera Roberto Fico ritiene che i tanti commissariamenti dei Comuni per infiltrazioni criminali siano “un problema reale”. La terza carica dello Stato lo afferma a margine di un incontro a Napoli, ricordando che “la politica, anche grazie ad alcune forze politiche, negli ultimi dieci anni ha cercato di portare un cambiamento rispetto alle liste degli impresentabili, di non candidare chi avesse delle indagini in corso”.

“Però – aggiunge – noi possiamo fare molte leggi, e vanno fatte ed applicate in modo rigido, ma c’è poi una responsabilità dei partiti politici che devono fare sempre un esame al loro interno per le liste che candidano in un comune piccolo, medio o grande. Molto importante è che tutti i partiti facciano sempre una disamina al loro interno. Questa è una responsabilità interna alle dirigenze di tutti i partiti”.

(Cac/Dire)