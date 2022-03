La Bbc lancia un nuovo servizio radio a onde corte in Ucraina

La Bbc ha lanciato un nuovo servizio radiofonico a onde corte in Ucraina per garantire la diffusione delle sue notizie in Ucraina e Russia, ha annunciato la società.

Le nuove trasmissioni renderanno disponibili ogni giorno quattro ore di notizie in inglese per il servizio mondiale e raggiungeranno il pubblico in Ucraina e in alcune parti della Russia.