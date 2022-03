Basket Bellizzi sconfitto a Rende, testa al derby con Agropoli

Arriva il quarto k.o. di fila per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi, che esce sconfitto 74-71 dal match disputato sul campo del Bim Bum Basket Rende. I gialloblu cedono soltanto all’overtime, dopo il 63-63 su cui si erano chiusi i tempi regolamentari. Un epilogo amaro per i ragazzi di coach Sanfilippo, che hanno accarezzato l’idea di tornare a casa con un risultato positivo. Agli ospiti non è bastata la buona prestazione di Esposito (16) e Truglio (15) per ritornare al successo ed invertire il trend negativo delle ultime giornate.

Domani si torna in campo: arriva il New Basket Agropoli

I ritmi serrati del calendario mettono in programma già un nuovo impegno per Di Mauro e compagni. Dopo la lunga trasferta di Rende, nel 26° turno del campionato di Serie C Gold i gialloblu sono pronti ad ospitare il New Basket Agropoli. Il match sarà disputato domani, martedì 22 marzo, presso il Palasport di Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano (SA). Palla a due alle ore 18:00. Direzione di gara affidata al 1° arbitro sig. Paolo Carotenuto di Scafati (SA) e al 2° arbitro sig. Clemente Santonastaso di Maddaloni (CE).

In un momento complicato, è il presidente Nicola Pellegrino a fare il punto della situazione e a spronare la squadra: «Stiamo attraversando un periodo di forma non brillantissima e le quattro sconfitte consecutive ne sono la testimonianza. Probabilmente stiamo pagando un calo fisico dovuto al grande sforzo profuso nella prima parte di stagione, quando siamo stati bersagliati dagli infortuni. Molti elementi hanno dovuto dare fondo a tutte le proprie energie, a causa delle rotazioni ridotte che avevamo, ed ora stanno tirando il fiato. A questo si aggiunge la giovane età di tanti elementi del nostro roster, da questo punto di vista paghiamo forse qualcosa in termini di esperienza e di sangue freddo nei momenti delicati di una partita. Sono sicuro però che, grazie al lavoro del nostro coach e alla sapiente guida degli elementi più esperti, riusciremo presto ad invertire la tendenza e a ritrovare il successo, magari già a partire dal derby di domani contro Agropoli».