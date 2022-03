La cantautrice aversana Veronica Di Nocera è in semifinale al concerto del 1° Maggio di Roma

La cantautrice aversana Veronica Di Nocera è stata selezionata tra oltre 1000 progetti musicali per concorrere alle semifinali del prestigioso concorso 1MNext. Solamente 10 finalisti avranno la possibilità di esibirsi sul famoso palco del Concertone del Primo Maggio e per votare Veronica basterà accedere al sito tramite il seguente link e cliccare sul pollice in blu per votare.

Veronica concorre all’1MNext con il brano Vivarium, disponibile ovunque a partire dal 22 aprile, in occasione della “Giornata Mondiale della Terra”.

BIOGRAFIA E PROGETTO MUSICALE

Veronica Di Nocera è una cantautrice campana di 26 anni. Nel 2016, ha raggiunto la semifinale nazionale della 59° edizione del Festival di Castrocaro e la finale nazionale del Festival di Ghedi, mentre, a giugno del 2017, è arrivata alla finale nazionale della prima edizione del Premio Mario De Rosa con la partecipazione in giuria di Mogol.

Nel 2018 ha frequentato il Master of Music presso la Luiss Business School, grazie al quale ha avviato il suo progetto musicale che si snoda tra ritmi elettronici e pop, combinati tra loro, fungendo da partitura musicale ed emotiva alle tematiche trattate. Infatti, ogni strumento scandisce la parola, pensata per racchiudere un’esperienza personale e collettiva.

Il 30 gennaio 2020 esce il brano Kaleidoscopio, prodotto da Cantieri Sonori e incentrato sul tema del bullismo. Il videoclip del brano è stato presentato in occasione della giornata nazionale contro il bullismo nell’ambito del tour Inverti organizzato dalla Regione Campania, rientrando, inoltre, tra i primi 6 su oltre 700 progetti nella finale della V edizione del Sicily Farm Film Festival di Agrigento. Il 17 marzo, il singolo è arrivato in semifinale al Primo Maggio Next.

A fare da ponte tra il primo e il secondo singolo è stata proprio la voce: Wonder Woman, pubblicato il 10 giugno, è dedicato alla disparità di genere e alla violenza sulle donne, il cui videoclip raccoglie circa cinquanta testimonianze di donne e uomini inerenti alle tematiche affrontate.

Il 24 agosto si è esibita al Meeting del mare nella sezione artisti emergenti, aprendo il concerto di Fulminacci.

Acustico, pubblicato il 29 gennaio 2021, nasce da una sua esperienza personale: parla di suo cugino Desio, un bambino autistico. Il brano presenta sfumature elettroniche e si tramuta in un’esperienza sensoriale, tramite l’inserimento di suoni che vogliono

restituire il punto di vista di una persona autistica. Veronica ha presentato Acustico al pubblico in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, presenziando ai programmi televisivi e radiofonici: Storie Italiane, Detto Fatto, RTL 102.5, Rai Radio2 e Rai Radio Live. Acustico, inoltre, è il videoclip vincitore del “premio della critica” dell’edizione 2021 del festival internazionale Tulipani di Seta Nera.

A luglio, Veronica ha preso parte alla finale del Premio Bianca d’Aponte e ha ricevuto il premio Festival Estivo di Piombino – “International Music Contest” come miglior progetto emergente.

Nel 2021, Veronica è stata, inoltre, tra gli artisti selezionati tra Campania, Calabria e Sicilia per prendere parte al progetto Artworker, promosso dall’Università degli Studi di Salerno, per il quale ha composto il brano Madrugada, incentrato sulla condizione delle donne Afghane che è stato scelto per concorrere al premio Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, promosso da Amnesty International.

Vivarium, in uscita il 22 aprile 2022, è un brano incentrato sulla tematica del cambiamento climatico. Il singolo, infatti, vuole essere una lente di ingrandimento capace di mettere a fuoco non solo le catastrofi ambientali, ma anche quelle umane.