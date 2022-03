Aversa. Risamento finanziario, LPCS difende l’operato dell’assessore Sagliocco

“L’opposizione non fa altro che confermare la sua pregiudiziale strumentalità nel più totale vuoto di idee e apporto costruttivo al risanamento della città. Comprendiamo che per qualcuno il risanamento finanziario dell’ente portato avanti dall’assessore Francesca Sagliocco rappresenti un boccone indigeribile ma, a differenza di quanto afferma nel maldestro tentativo di sminuirne la portata definendolo “ordinaria amministrazione”, si tratta di un risultato straordinario e per nulla scontato. In due anni alcuni consiglieri hanno sempre sbandierato ai quattro venti la necessità di ricostituire i fondi vincolati, di dichiarare il dissesto e/o aprire alla procedura di riequilibrio da concordare con la Corte dei conti mentre adesso sarebbe solo ‘ordinaria amministrazione'”. Così, in una nota, il gruppo consiliare La Politica che Serve.

“Peccato solo che per i suddetti questa “ordinaria amministrazione” sarebbe stata impossibile da realizzare, tant’è che mai avrebbero intrapreso questa direzione del risanamento proponendo come unica alternativa le procedure “shock” di cui sopra. Insomma, i conti tornano e non solo da un punto di vista finanziario ma specialmente da un punto di vista politico con i “mal di pancia” di dicembre 2020 che trovano la loro chiara spiegazione non di certo con problemi legati al bilancio dell’ente ma a “teste” e poltrone. Curioso poi come ci si sia ridotti a fare la solita sterile opposizione provando a spostare l’attenzione altrove proponendo la solita cantilena tra strisce blu, buche stradali etc. pur sapendo perfettamente che l’attuale amministrazione ha soltanto recepito quelle procedure di gara potendo fare ben poco per apportare i dovuti correttivi e sapendo altrettanto bene che ci vuole tempo per mettere in campo opere pubbliche degne di una città civile. Insomma, onestà intellettuale avrebbe dovuto vedere un altro tipo di reazione ma questa è la politica che bada solo al proprio orticello e non va oltre, quella che si spalleggia con l’opposizione più becera e pretestuosa, quella che si affianca ai più assenteisti del Consiglio comunale ma allo stesso tempo tra i più presenti sui giornali, quella che vede parlare chi di certo non può dirsi esperto di numeri che però si accoda nel proporre a profusione parole in libertà sui conti dell’ente. Fortunatamente, però, i cittadini stanno comprendendo la reale portata di questa azione che a breve si tradurrà in tante opere e interventi di manutenzione”.