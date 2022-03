Aversa. No rateizzo debiti post pignoramenti, Dello Iacono: “ennesimo gesto di arroganza politica”

“Il trionfo della politica con ‘la p minuscola’: è forse questo il titolo migliore da dare al consiglio comunale di oggi. Anziché lavorare per risolvere le problematiche dei cittadini schiacciati da due anni di Covid e dai rincari figli della guerra tra Russia e Ucraina, il sindaco Golia preferisce fare un atto di ‘machismo politico’, mostrando muscoli e numeri bocciando la mozione dell’opposizione che avrebbe consentito di rateizzare i debiti post pignoramento della Sogert”. Così la consigliera comunale di Italia Vica, Imma Dello Iacono.

“Con questa operazione, da una parte si sarebbero tutelate le giuste esigenze di bilancio del Comune consentendo un flusso di entrate costanti, dall’altro avremmo evitato di vessare ulteriormente i cittadini in difficoltà. Con questo ennesimo gesto di arroganza politica non solo si dilatano le distanze tra la città reale e il Comune, ma si certifica che, per chi governa è più importante dimostrare la propria supremazia sulla controparte che risolvere i problemi degli aversani, il tutto con buona pace dei pentastellati per i quali è bastata una poltroncina di sottogoverno per risolvere tutte le diversità di vedute… Povera Aversa mia!”.